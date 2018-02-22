Институт ядерной физики СО РАН празднует 60-летие

60 лет назад на базе руководимой Гершем Будкером лаборатории новых методов ускорения Института атомной энергии был создан новосибирский институт ядерной физики. На сегодня ИЯФ считается экспертами одним из лучших технических институтов не только в новосибирском Академгородке, но и в мире.

«Физика подходит к совершеннейшему взрыву, который будет связан с кардинальным изменением и углублением нашего понимания пространства, времени и физического вакуума. Все те самые коллайдеры – инструменты, которые позволяют туда заглянуть», – передает слова директора института ядерной физики СО РАН Павла Логачева «Вести Новосибирск».

В свою очередь, заместитель директора института ядерной физики, академик Геннадий Кулипанов, работавший в институте почти с самого его основания с трепетом вспоминает первые годы работы в институте: «Для меня основное было – работа. Первые годы я еще жил в Новосибирске. 12 часов отработал – на автобусе туда, поспал – и вернулся. Прогресс в развитии тех областей, которые здесь начинались, достаточно большой, и многое, о чем мы тогда не думали, сейчас стало реальностью».

Напомним, что в начале февраля ИЯФ посетил президент России Владимир Путин. В ходе визита президента обсуждалось возможное создание центра синхротронного излучения на базе ИЯФа.

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