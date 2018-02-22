Сеть бургерных «МясоRoob» готовит к запуску четвертый ресторан в Новосибирске. Помимо новой точки на левом берегу, компания планирует запуск ресторанов в еще нескольких городах России. В частности в стадии строительства находятся точки в Краснодаре, Хабаровске и Сочи. Еще одно заведение откроется в Красноярске уже 23 февраля 2018 года.

Совладельцами сети «МясоRoob» являются Олег Ионко, Олег Вебер, Дмитрий Лаевский, Дмитрий Новиков при участии бренд-шефа Александра Купченко.

Напомним, что первая бургерная под брендом «МясоRoob» была открыта в Новосибирске в августе 2016 года на Вокзальной магистрали. Концепция заведения предлагает наличие «суровых сибирских бургеров, приготовленных «вручную» по особым рецептам».

Как пояснила «КС» директор по маркетингу сети Елена Левченко, в процессе стройки находится четвертый ресторан «МясоRoob» в Новосибирске, который будет расположен на левом берегу. Точный адрес представители бургерной пока не раскрывают, но заявляют, что заведение точно будет открыто на майских праздниках.

«Помимо запуска четвертой точки в Новосибирске, сейчас ведутся стройки ресторанов в Краснодаре (на ул. Красной), Хабаровске (на ул. Ленина), Сочи (на ул. Московской). Все эти рестораны будут открыты в конце апреля — начале мая», — отметила Елена Левченко.

Сейчас в сети «МясоRoob» действует шесть ресторанов. Три из них работают в Новосибирске (на Красном проспекте, Вокзальной магистрали, Морском Проспекте), по одному работают в Кемерово (на ул. Советский проспект), Нижнем Новгороде (на ул. Большая покровская), Якутске (на ул. Ойунского). Еще одна точка в Красноярске готовится к запуску с 23 февраля этого года (на ул. Карла Маркса).

В планах компании построить 24 новых ресторана в городах России. «Очень активна продажа франшизы именно в весенний период — все хотят запуститься к сезону открытых окон и гуляющих гостей», — делится с «КС» Елена Левченко.

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