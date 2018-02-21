В начале февраля прошел визит президента России Владимира Путина в Новосибирск. В столице Сибири глава государства встретился с врио губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым и учеными Сибирского отделения РАН. Научное сообщество и руководство региона поделились с российским лидером множеством проектов, которые, по их мнению, могут быть успешно реализованы на территории региона. Владимир Путин выслушал предложения и поддержал некоторые инициативы.

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Какой проект, из предложенных президенту России, на ваш взгляд, требуется реализовать в первую очередь? Проект Академгородок 2.0

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