В начале февраля прошел визит президента России Владимира Путина в Новосибирск. В столице Сибири глава государства встретился с врио губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым и учеными Сибирского отделения РАН. Научное сообщество и руководство региона поделились с российским лидером множеством проектов, которые, по их мнению, могут быть успешно реализованы на территории региона. Владимир Путин выслушал предложения и поддержал некоторые инициативы.
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