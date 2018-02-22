21 февраля на заседании комиссии по наказам избирателей совета депутатов Новосибирска было решено починить до юбилея города известные часы в располагающемся на красном проспекте доме с часами. Проблема в том, что стоимость предполагаемого ремонта пока так и не определена.

Наказ избирателя о починке часов на профильной комиссии 21 февраля разбирали депутаты комитета. В ходе обсуждения было выяснено, что стоимость ремонта часового механизма до сих пор не определена.

Знаменитые часы попали в наказ избирателей, но из-за возникшей сложности в оценке реализации этого наказа могла быть перенесена. Памятник конструктивизма попал в программу «125 идей для Новосибирска», приуроченную к юбилею города. По замыслу проекты, которые попали в эту программу, должны быть реализованы до празднования дня города.

Как выяснили депутаты, специалисты подразделений мэрии не могут самостоятельно определить, в каком состоянии находятся часы, поскольку не знакомы с этой сферой деятельности. Но в то же время перед депутатами и мэрией стоит задача починить часы к юбилею города, которую они намерены выполнить. Об этом говорилось на заседании комиссии по наказам избирателей.

Напомним, что ранее стоимость ремонта часов оценивалась в сумму более 2 миллионов рублей. Сообщалась, что источники финансирования уже найдены депутатами городского совета.

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