В распоряжении «КС» оказались данные по количеству новых автомобилей, зарегистрированных в городах Сибири по итогам 2017 года.

По данным агентства «Автостат.Инфо», пятерку лидеров по количеству регистраций новых автомобилей по итогам 2017 года сформировали Lada, Hyundai, KIA, Renault и Toyota.

Отечественному «АвтоВАЗу» вновь удалось удержать первое место в абсолютном рейтинге, однако завод продолжает терять позиции в отдельных регионах. Например, в Новосибирской области «Лада» уступила корейской Hyundai и оказалась лишь на второй строчке. А в Иркутской области она и вообще пропустила вперед не только УАЗ, но и японскую Toyota, французский Renault, корейскую KIA.

Корейская марка Hyundai заняла второе место в абсолютном зачете и первое среди иномарок. Такой результат можно считать вполне успешным, так как в целом по России марка располагается лишь на третьей строчке, уступая KIA. В Сибири все наоборот. Лучше всего марка себя чувствует в Новосибирской области, где она занимает 1 место. Хуже всего ситуация в Томской области, где марка лишь 4-ая. Отгрузки автомобилей официальному дилеру в этом регионе прекращены. Компания находится в поисках альтернативного партнера и ведет переговоры с местными игроками.

Следом в рейтинге располагается другая корейская марка – KIA. Примером успешной работы могут служить дилеры Кемеровской и Томской областей, которым удалось вывести марку на 2-ое место. А вот в Новосибирской области и Алтайском крае она лишь пятая. Сам дистрибьютор находится в поисках дополнительных дилеров в Новосибирске и Красноярске, что должно позволить ему нарастить недостающий объем продаж.

На четвертой строчке оказался французский бренд Renault. Лучше всего у него позиции в Иркутской области, где марка занимает 3-е место. Хуже всего ситуация в Томской области, где бренд откатился на 8-ую строчку, и в Алтайском крае, где он только 6-ой.

Замыкает ТОП-5 японская Toyota, хотя еще год назад она занимала 4-ую строку. Лучше всего марка себя чувствует в Иркутской области (2 место) и Красноярском крае (3 место). Однако и там марка испытала падение в размере 8,7%. Большие надежды возлагаются на новую Camry.

Замыкают ТОП-10 бренды Nissan, Volkswagen, Chevrolet, УАЗ и Skoda.

Более подробно о расстановке сил на авторынке Сибири читайте в аналитическом обзоре «КС».

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