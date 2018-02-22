По итогам 2017 года 19% всего объема зарегистрированных в сибирском федеральном округе новых автомобилей пришлись на Кемеровскую область, которая обогнала по этому показателю и Новосибирскую область (17,1%), и Красноярский край (16,9%). Такие данные по запросу «КС» предоставило агентство «Автостат.Инфо».

Примечательно, что Кузбасс лидирует не только в абсолютных цифрах, но и в относительных — с точки зрения прироста объемов реализации. Так, продажи новых автомобилей в этом регионе выросли за 2017 год на 34,6%. Чуть меньше приросла Новосибирская область (24,3%), Томская область (+23,4%), Алтайский край (+22%). А скромнее всего результаты оказались в Иркутской области (+9,6%).

Более подробно о расстановке сил на авторынке Сибири читайте в аналитическом обзоре «КС».

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