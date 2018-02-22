«КС» решил узнать, что стало с десятью наиболее заметными новосибирскими проектами в сфере малого бизнеса, которые активно заявляли о себе на местном и федеральном уровне несколько лет назад.

Успешные и интересные стартапы в сфере малого бизнеса достаточно часто находятся в центре внимания деловой аудитории, но лишь на начальном этапе. Они получают всевозможные награды как на сибирском, так и общероссийском уровне, выходят на федеральный уровень благодаря франчайзингу, получают гранты и привлекают инвесторов. Подобные бизнес-истории, как правило, вдохновляют других предпринимателей на покорение новых горизонтов. Однако часто о судьбах тех или иных бизнес-проектов, еще вчера находившихся в центре внимания деловой аудитории, в дальнейшем не сообщается, и поэтому многие немаловажные вехи в их развитии остаются за кадром. В этом решил разобраться «КС».

Сеть хостелов «Достоевский»

Когда в декабре 2010 года в Новосибирске на улице Инской открылся первый в городе хостел «Достоевский», соответствующего рынка в Новосибирске еще не существовало. Поэтому основателям проекта — выпускницам НГУ Марине Никифоровой и Ксении Черниковой — приходилось пояснять новосибирцам значение слова «хостел», а также рассказывать, что предусматривает такой формат жилья.

К новому проекту автоматически было приковано много внимания, в том числе интерес появился и со стороны других предпринимателей. Тем более что на тот момент срок окупаемости такого рода проектов составлял всего лишь год, правда, при условии достижения заполняемости в 50–60%.

Неудивительно, что вслед за «Достоевским» в Новосибирске стали открываться другие хостелы, и к 2014 году только официальных хостелов было уже 18. Не стоял на месте и сам «Достоевский» — в мае 2013 года под этим брендом был запущен второй хостел на улице Щетинкина. Позже, опираясь на свой опыт работы и предвидя дальнейшее развитие рынка, собственники «Достоевского» приняли решение закрыть два квартирных хостела и открыть один большой в административном помещении, что и было реализовано в случае с площадкой на Максима Горького.

Попутно «Достоевский» активно развивал франчайзинговую сеть, чтобы тиражировать свой опыт в других регионах России. На тот момент крупных федеральных игроков в этом сегменте по сути не было, поэтому в такой ситуации перед новосибирским проектом открывались новые перспективы.

Первый хостел по франшизе был открыт в Челябинске еще весной 2012 года, однако наиболее активное региональное развитие «Достоевский» начал осуществлять с приходом в компанию в качестве соучредителя еще одного выпускника НГУ, предпринимателя Евгения Гришакова.

В 2013–2014 годы компания вышла в Красноярск, Иркутск, Омск, Барнаул, Березники, Ижевск, Киров, Санкт-Петербург, где было запущено сразу два хостела, а также ряд других регионов страны. Такими темпами сеть планировала уже по итогам 2014 года охватить 50 городов России, что позволило бы ей стать самым крупным игроком на этом рынке в стране. Именно такая цель озвучивалась Евгением Гришаковым.

Успех «Достоевского» не остался незамеченным и на федеральном уровне. Уже в июне 2014 года проект стал бронзовым призером «Школы молодого миллиардера», проводимой в рамках конкурса стартапов Forbes-2014. Как отмечала Марина Никифорова, конкурс повысил узнаваемость бренда, появились новые заявки, новые партнеры и клиенты, которые узнали о хостеле из Forbes.

Однако сам рынок не стоял на месте и перешел в другую стадию — изменялась и экономическая ситуация, и конкурентный уровень, и законодательное поле. В 2015 году Евгений Гришаков продал свою долю в бизнесе и вышел из него. Через некоторое время компания перестала наращивать географию присутствия, сосредоточившись на внутренней эффективности. Тем временем франчайзинговая сеть начала сокращаться, например, с карты присутствия исчез Санкт-Петербург.

В настоящее время согласно официальному сайту сети «Достоевский», у нее 17 хостелов. Однако во многом франчайзинговые хостелы сети уже сами выбирают для себя пути дальнейшего развития — с этим брендом либо без него. А у единственного собственного хостела сети в Новосибирске произошла смена структуры собственников — теперь он называется «Хостел Максима Горького, 85» и принадлежит Ольге Горбенко. У него отдельный сайт и собственные группы в соцсетях.

Многие новосибирские хостелы «первой волны», которые можно было считать флагманами рынка, пошли по схожему пути. Запущенный почти одновременно с «Достоевским» Валентином Жидовым, Александром Романовским и Алексеем Кондрашиным хостел «Цоколь» выставлен на продажу. Еще один известный участник этого рынка — основанный Викторией Антоновой Funkey Hostel — также сменил собственника, однако, по словам участников рынка, возможность его продажи рассматривается вновь.

«Новосибирский коворкинг центр» (НКЦ)

Подобно тому, как основателям хостела «Достоевский» нужно было объяснять, что такое «хостел», учредители первого в регионе «Новосибирского коворкинг центра» (НКЦ) Валерий Черкасов и Олеся Черкасова рассказывали всем, что такое «коворкинг».

До открытия НКЦ в августе 2012 года Олеся Черкасова руководила обучающей программой «Бизнес-молодость» в Новосибирске, а Валерий Черкасов занимался строительством. Их идея состояла в том, чтобы создать в городе удобную площадку для обмена опытом между начинающими предпринимателями. Основным источником дохода служила сдача в аренду рабочих мест, а также переговорной комнаты. Благодаря широкому полю контактов его основателей «Новосибирский коворкинг центр» быстро стал узнаваемым в среде малого бизнеса, и вокруг площадки было сформировано свое сообщество. Многие его резиденты, вырастая из формата коворкинга, селились прямо в том же здании на улице Орджоникидзе, но уже с отдельными офисами.

Со временем в Новосибирске стали появляться новые коворкинги и антикафе, бизнес в этой сфере стал трендовым. В 2015 году Олеся Черкасова продала «Новосибирский коворкинг центр» в связи с переездом в Иркутск. Ранее из проекта вышел Валерий Черкасов. Прибыль центра на тот момент оценивалась в размере 35 тыс. рублей в месяц.

Новыми владельцами проекта стали представители сферы ИТ — Константин Мазуров и Алексей Черевко. Они рассказывали «КС» о масштабных планах по развитию проекта, отмечая, что рассчитывают создать вокруг НКЦ «центр маркетинга», «экономический центр», «игровой центр», «IT и start-up центр». Однако предпринимателям не удалось реализовать эти замыслы, и уже спустя два месяца НКЦ закрылся, поэтому свои вложения они потеряли.

Другие коворкинги, открывшиеся в Новосибирске после НКЦ, в своем большинстве также не смогли закрепиться на рынке, хотя и достигали определенных промежуточных успехов. Например, ярким и заметным проектом в этой сфере стал арт-коворкинг «Профсоюз» Ирины Ластовки, запущенный в 2014 году в лофте «Мельница». Планировалось, что проект станет сетью. Вместе с тем вначале коворкинг переехал на площадку Front Office, а потом по сути стал ее органичной частью, уже без использования собственного бренда. Закрылся и проект первого новосибирского кафе-коворкинга «Рабочее место», запущенный в 2015 году. У основателя проекта Василия Новикова также были планы создать сеть таких заведений, однако в итоге замысел не удалось реализовать. Не многим лучше оказалась ситуация и у антикафе. Закрылись не только новые проекты в этой сфере, но и первое в Новосибирске антикафе TIMES на Горской.

Вместе с тем сейчас в городе вновь активно открываются проекты в этой сфере — в частности, во второй половине 2017 года были запущены коворкинги Business Lab и Bureau, а также «Точка кипения».

Сеть кальянных Smokehouse

Одним из наиболее заметных проектов на рынке кальянных стала компания Smokehouse, основанная мастером спорта международного класса по сноуборду Сергеем Лапушкиным. Первая кальянная сети была основана в Новосибирске в феврале 2014 года на улице Чаплыгина, и ее показатели позволили уже через полгода запустить еще одну на Ядринцевской. На тот момент рынок кальянных была очень доходным и быстро окупаемым бизнесом (6–12 месяцев), поскольку не имел особых законодательных ограничений и обладал низким барьером входа.

Уже в 2015 году на новосибирском рынке присутствовало 50, а по некоторым данным, даже 150 кальянных. Таким образом, по количеству игроков этот рынок обгонял рынок и реалити-квестов, и хостелов, и кофе навынос. Однако главным было то, что рынок кальянных был очень фрагментированным — в основном речь шла о единичных заведениях, и сетевых игроков там практически не было. Это дало возможность Сергею Лапушкину не только открывать собственные кальянные в Новосибирске, но и запускать по франшизе заведения в других городах России. К весне 2015 года сетью Smokehouse было охвачено более 10 городов, включая как города Сибири, так и Краснодар, Оренбург, Воронеж, Уфу, Якутск, Ростов-на-Дону и даже Астану. Всего за год список городов возрос до 16.

Однако колебания курсов валют, рост стоимости компонентов, снижение покупательской способности населения, изменение конкурентного поля, законодательные ограничения — все это, по словам экспертов, повлияло на перспективность бизнеса и поспособствовало снижению рентабельности кальянной индустрии.

В связи с планируемым, но в итоге несостоявшимся переездом в Екатеринбург Сергей Лапушкин с партнерами в начале 2016 года продал обе новосибирские кальянные Smokehouse. Также на продажу был выставлен проект точек по продаже хот-догов «Сибирский батя», а также реалити-квест FAVN. Сейчас одним из основных направлений для Сергея Лапушкина является бизнес в сфере сетевого маркетинга.

Сеть кофеен Coffee Space

Сеть Coffee Space — не единственный пример новосибирской сети кофе навынос, вышедшей в другие города России. И даже не первый. Однако именно компания Coffee Space была одной из самых заметных в информационном пространстве. Причина вполне проста. Среди всех новосибирских представителей малого бизнеса Алексей Корнелюк, основавший эту сеть в 2014 году, имеет самую широкую аудиторию читателей в социальных сетях. На его личный блог во «ВКонтакте» подписано 245 тысяч человек.

Со своим проектом кофе с собой Coffee Space молодой предприниматель Алексей Корнелюк выходил, когда уже было понятно, что кофейные проекты достаточно востребованы, но важно отличаться в сознании потребителя от других. «Изначально ставилась цель создать не «очередную кофейню», а что-то особенное, сделать людей чуточку счастливей», — рассказывал Алексей Корнелюк, добавляя, что конкуренция с другими мини-кофейнями строится на эмоциональной составляющей.

В 2014 году предприниматель открыл в Новосибирске с интервалом в три месяца две точки — в ТРЦ «Сибирский молл» и ТРЦ «Ройял Парк» в Новосибирске, а потом начал активно продавать франшизы. Активным продажам способствовал личный блог Алексея Корнелюка и инициируемые предпринимателем публикации в СМИ. Впрочем, свою роль играл и прагматичный расчет — возврат инвестиций в открытие одной точки составлял на тот момент около трех месяцев.

К 2016 году компании удалось открыть 25 кофеен под брендом Coffee Space. Вместе с тем с учетом изменения экономической ситуации и самого рынка многие региональные партнеры стали более требовательными к качеству франшиз и их поддержки. В результате партнерская сеть начала редеть. Параллельно Алексей Корнелюк стал развивать кофейни под брендом Coffee Woods в дополнение к Coffee Space, однако уже к концу 2016 года принял решение вообще выйти из кофейного бизнеса. В настоящее время как таковой сети Coffee Space уже нет — партнеры, которые в свое время купили франшизу, продолжают работать под этой вывеской самостоятельно либо уже сменили бренд. По данным «2ГИС», кофеен под брендами Coffee Woods и Coffee Space в Новосибирске нет. Сам Алексей Корнелюк в 2017 году объявил, что продал не только свои кофейни, но и кальянные, оставив только информационные сообщества. С 2017 года он также начал развивать свое собственное электронное СМИ.

Что касается других знаковых новосибирских кофейных сетей, то свое активное развитие и географическую экспансию продолжает «Бодрый день» Алексея Балкина и Александра Мачульского. Компания имеет более 130 точек от Москвы до Хабаровска, открытых по франшизе. Менее активными темпами расширяется сеть «Перекати кофе» Кирилла Колодезного и Александра Напорчука, начинавшая с мобильных кофеен. Сейчас заведения сети есть в Новосибирске, Ульяновске, Самаре и Астане. По-прежнему на рынке работает и новосибирская сеть «Go!Coffee» Василия Новикова, но число партнеров у нее меньше.

Сеть реалити-квестов «выХод»

2014–2016 годы можно считать временем расцвета реалити-квестов. Основателями этого рынка в России стали московская «Клаустрофобия» и новосибирский «выХод». Вслед за ними на рынке появилось огромное количество других игроков. Основателями «выХода» стал дуэт ведущих «Свои люди» Романа Купецкого и Романа Автухова. Первые локации «выХода» были открыты весной 2014 года в Новосибирске. К январю 2015 года их уже стало больше 50, и число продолжало расти.

Постоянно открывающиеся локации с новыми сценариями, новые ощущения и активный маркетинг — все это способствовало росту популярности нового сегмента развлечений. «ВыХод» как первый, активный и наиболее крупный игрок этого рынка безусловно был хедлайнером этого процесса. Компания начала активный рост франчайзинговой сети, а в Москве успешно открыла собственные локации.

Уже к 2015 году компания уже вышла в 30 городов России, а в 2016 году объявила о запуске в Братиславе и Брюсселе. Параллельно команда «выХода» основала сеть детских квестов «Киндерквест» и начала ее активное развитие, в частности, объявив о запуске в Грузии.

Однако взрывной рост популярности квестов сменился стабилизацией этого рынка. Стала очевидна необходимость интеграции его участников для экономии на затратах.

В итоге в конце 2018 года стало известно, что «выХод» объединяется с федеральной сетью QuestQuest. Точно так же поступила и новосибирская сеть «Квест Хаус» Евгения Гришакова со своими 42 квестами. Выйдя на общероссийский уровень и продав франшизы в другие страны (в Эстонию, Египет и Израиль), она вошла в состав QuestQuest, утратив собственный бренд. В настоящее время «Квест Хауса» больше нет, а сам Евгений Гришаков переехал в Москву и занимается проектами в другой сфере. В случае с «выХодом» ситуация обстоит иначе: бренд будет сохранен.

Другие сети реалити-квестов поступили таким же образом: часть их собственников вышли из бизнеса или закрыли его, часть вошли в состав более крупных компаний этого сектора. В свою очередь хедлайнер отрасли — московская «Клаустрофобия», франшиза которой в 2015 году признавалась Forbes в качестве лучшей франшизы России, утратила значительную часть своей сети, многие квесты из нее перешли на работу под собственными брендами.

Прачечная самообслуживания «Баба Шура»

Прачечная самообслуживания «Баба Шура» была открыта в феврале 2012 года выпускницей ЭФ НГУ Александрой Демидовой (Пимоненковой) в Академгородке. Около 80% ее клиентов составляли студенты этого вуза — прачечная располагалась в десяти минутах ходьбы от главного корпуса НГУ.

Проект не только послужил примером для других подобных заведений, но и получил большое количество всевозможных наград. В феврале 2014 года Александра Демидова стала лучшим молодым предпринимателем России по версии жюри конкурса «Бизнес-успех 2013», а также была отмечена другими многочисленными авторитетными наградами. Признание проекта проявлялось и в новых финансовых возможностях. Так, после презентации проекта на «Интерре» она даже получила право на льготный кредит в 150 тыс. рублей для организации своего дела. Также проект победил в конкурсе Промсвязьбанка, венчурный фонд которого предоставил «Бабу Шуре» финансирование в размере 2 млн рублей на развитие бизнеса. Однако эти вложения поставили проект в жесткие финансовые рамки и зависимость перед банком.

Непростые отношения со сторонним инвестором вынудили Александру Демидову в марте 2014 года продать прачечную «Баба Шура» в Академгородке — через месяц после победы в очередном конкурсе. В ходе последующей сделки проект стал частью сети прачечных самообслуживания Prachka.Com, к тому моменту открывшейся по аналогичной схеме рядом с другими крупными новосибирскими вузами.

Впрочем, сама Александра Демидова продолжила развитие проекта и запустила новую современную прачечную под брендом «Баба Шура» в Родниках. Однако впоследствии и из этого проекта она также была вынуждена выйти, что позволило рассчитаться по привлеченному финансированию с Промсвязьбанком, о чем публично в 2016 году сообщили в самом банке.

Сеть «Братья Грилль»

Основанная чемпионом мира по сноуборду Алексеем Соболевым и его двоюродным братом Алексеем Зоткиным компания «Братья Грилль» достаточно быстро завоевала популярность. Этому способствовал востребованный формат, качество стейков на уровне ресторанов (в команде на тот момент работал один из ведущих поваров команды Park Café) и адекватная цена продукции.

Изначально запланированный срок окупаемости бизнеса составлял шесть месяцев, однако позже в связи с увеличением инвестиций он достиг границы в полтора года. Попутно компания начала расширять число точек и развивать франчайзинговую сеть. В 2016 году Алексей Зоткин отмечал, что сеть выйдет в Барнаул, Братск, Иркутск, а также будет развивать свое присутствие в центральной России и Казахстане.

В родном Новосибирске к тому времени работало четыре полноценных заведения «Братья Грилль», а также еще пять точек, функционирующих под своими брендами, но использовавших полуфабрикаты компании.

Вместе с тем в 2016 году новосибирский бизнес «Братьев Грилль» был продан. «Так случилось, что наши дальнейшие планы разошлись с тем, что нужно компании для ее развития, а именно: жесткая территориальная привязка к месту и постоянная вовлеченность во все бизнес-процессы», — говорилось в обращении «Братьев Грилль» в социальной сети «ВКонтакте». Покупателем новосибирских точек стал предприниматель Евгений Кузнецов, который уже в апреле 2017 года вновь выставил ее на продажу. Сейчас у «Братьев Грилль» в Новосибирске, согласно сайту, работает лишь одна точка на Сибирской, а также доставка. Впрочем, в аккаунтах «Братьев Грилль» информация в социальных сетях не обновляется уже полгода.

Другие компании этого рынка остаются на своих первоначальных позициях. Еще одним заметным примером бизнеса в этом сегменте стала компания «Бурлинка» Андрея Синельщикова и Олега Гладкова. В настоящее время у сети по одной точке на правом и левом берегах Новосибирска.

Непросто сложилась ситуация и с другими стартапами в смежных сегментах. Примером может служить основанная Артемом Таджиевым и Максимом Тарасовым сеть мексиканского фаст-фуда «Рико Буррито». Летом 2016 года компания закрыла свои точки, сосредоточившись на выездном обслуживании в рамках отдельно взятых мероприятий.

Фитнес клуб YaNa Fitness

Тренд на здоровый образ жизни и спорт нашел отражение в том, что в Новосибирске стали появляться не только крупные сетевые игроки в сфере фитнеса, но и представители малого бизнеса. Ярким примером такого подхода стала компания «Я на фитнесс», запущенная начинающим предпринимателем Яной Архиповой. Первый центр под этим брендом был открыт в БЦ «Манхеттен» в сентябре 2015 года, однако летом 2016 года переехал на более удобную площадку — в здание «Оксида» на улице Кирова, где также располагаются батутный центр Coober и центр скалолазания Panorama. Такое соседство сыграло в плюс центру, так как в этом здании люди целенаправленно искали места для занятий спортом.

Важной отличительной чертой фитнес-центра было и то, что вместо привычных тренажеров он был оснащен так называемыми TRX-петлями. Благодаря тренировкам на таких петлях комплексно прорабатываются все мышцы тела. Вопреки информации о том, что такой вид тренировок предназначен скорее для женщин, в YaNa Fitness отмечали, что в США на TRX-петлях занимаются даже военные.

Стоит отметить, что концепция TRX-клуба была уникальной для Новосибирске, потому что на тот момент в городе не было фитнес-центров, которые специализировались бы на этом направлении. Впоследствии TRX в своих залах начали внедрять и крупные сетевые игроки — такие как Extreme Fitness и X-Fit.

Первоначальные инвестиции в проект, состоявшие из собственных средств предпринимателя, а также займа, предоставленного одним из известных новосибирских банкиров, отбились уже через полгода. Второй зал (на Кирова) уже открывался на заем, полученный в торгово-промышленной палате по программе «Молодежный бизнес России». Отсутствие необходимости закупки дорогостоящих тренажеров позитивно сказалось и на бизнес-модели центра.

Помимо развития самого клуба, Яна Архипова занималась и популяризацией самого направления TRX. В частности, была запущена школа тренеров, предполагавшая обучение и комплексное внедрение TRX-тренингов в других центрах. Также предприниматель занималась «упаковкой» франшизы клуба.

Вместе с тем в 2017 году Яна Архипова продала центр, перейдя в сегмент пошива спортивной одежды и сферу интернет-маркетинга. Площадка на Кирова теперь работает под другим брендом и с другой концепцией — TRX-петли там больше не используются.

Батутный центр Coober

Несмотря на то что первые батутные центры в мире открылись в начале 90-х, в России их бум пришелся на 2014–2015 годы. По подсчетам одного из участников рынка, в 2014 году в России работало порядка 30 батутных центров, а год спустя ─ уже 100–150.

Основанный Денисом Сопотом, Андреем Матризаевым и Никитой Слесаренко в 2013 году батутный центр Coober в Новосибирске быстро стал популярным за счет нового формата активности. Несмотря на то что прыжки на батуте часто считали развлечением, на самом деле это олимпийский вид спорта. Наличие Wow-эффекта быстро способствовало приобщению к батутам все новых и новых посетителей. Считается, что обратной стороной процесса является повышенная травмоопасность, хотя сами участники рынка всегда приводили в пример, что тот же футбол с этих позиций гораздо более травматичен.

Несмотря на наличие батутов, основатели Coober не забывали и про обычные тренажеры, чтобы не терять аудиторию, для которой посещение спортивного центра невозможно без привычной «качалки». В своем первом центре на Кирова этот замысел был успешно реализован.

Несмотря на высокий объем начальных инвестиций (15 млн рублей) и трехлетний срок окупаемости, основатели Coober решили тиражировать свой опыт и запускать новые объекты. В частности, в 2016 году был открыт второй центр на Заельцовской. Также речь шла о строительстве центра на Родниках, однако позднее от этого проекта отказались. Одновременно в Coober говорили о том, что создали франшизу. В своем выступлении на конкурсе «Молодой предприниматель России» Денис Сопот отмечал, что всего к 2020 году по всей России в компании хотят запустить восемь экстрим-центров. Однако по факту пока Coober представлен двумя центрами в Новосибирске.

В этом же сегменте рынка почти одновременно с Coober был открыт батутный центр Eversi — его основателями стали несколько членов команды «Кубера». Несмотря на наличие планов по экспансии, компания по-прежнему пока располагает одним центром на Фабричной.

Продуктовый магазин для молодежи «Продукто!»

В ситуации, когда на новосибирском рынке самым активным образом развиваются федеральные сети, такие как X5 Retail, «Лента», «Магнит» или «Ярче!», складывалось ощущение, что выходить в этом сегмент со стартапом может быть провальной идеей. Однако молодой предприниматель Евгений Бойков сумел доказать обратное. В случае четкого понимания своей аудитории, выбора грамотных инструментов воздействия на нее и конкурентных преимуществ можно достичь на рынке значимых для себя результатов.

Основанный Бойковым магазин «Продукто!» достаточно быстро завоевал свою молодежную аудиторию, однако «хайп» по поводу проекта за последнее время утих. В сентябре 2016 года Евгений Бойков в интервью «КС» говорил о том, что за 2017 год он планирует открыть три собственных магазина, зайти в каждый крупный город по франчайзингу и запустить новый формат для предпринимателей и инвесторов. На сегодня «Продукто!» представлен двумя магазинами в Новосибирске — на левом и правом берегу Оби. Также летом 2017 года «Продукто!» был открыт в Иркутске. В настоящее время «Продукто!» планирует активно продавать франшизы в других города страны.

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