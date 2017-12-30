В Омске, Томске и Иркутске были эвакуированы посетители нескольких крупных торговых центров после сообщений о минировании. В Новосибирске очевидцы сообщают об эвакуации ТЦ «Континент», «Аура», «Галерея», «Сибирский Молл» и других.

Сообщения о минировании объектов в Омске оказались ложными. Там было эвакуировано сразу несколько ТЦ. Однако, после проверки полицией выяснилось, что угрозы для посетителей нет (об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД).

В Иркутске анонимные звонки о заложенных взрывных устройствах поступили еще в пятницу и касались торговых центров, железнодорожных вокзалов и еще ряда объектов. Однако, как сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на собственный источник, все они оказались ложными. Говорится, что по предварительным данным звонки поступали из-за рубежа — также как во время массовых ложных минирований этой осенью. В целом за вчерашний день в Иркутске были эвакуированы посетители и работники четырех торговых центров, нескольких школ и одного жилого дома. Вокзалы и аэропорт продолжали работать в штатном режиме.

Что касается Томска, то там сотрудники правоохранительных органов также не обнаружили взрывных устройств — поступившая информация о минировании не подтвердилась (передает Интерфакс). Там было эвакуировано шесть торговых центров.

В Новосибирске очевидцы сообщают об эвакуации «Сибирского Молла», «Ауры», «Галереи Новосибирск», «Континента» на Троллейном, «Нордмолла» и «Ройял Парка». По неподтвержденным данным, это также связано со звонками о заложенной бомбе.

Напомним, что этой осенью уже был случай массовой эвакуации торговых центров, а также школ и аэропортов. Тогда эксперты связывали это с масштабными учениями в силовых структурах.

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