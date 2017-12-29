В новом микрорайоне Омска создан комитет территориального общественного самоуправления

В микрорайоне «Рябиновка» Кировского округа Омска на конференции граждан, по просьбам жителей было решено создать комитет территориального общественного самоуправления.

29 декабря в администрации Омской области сообщили, что строительству нового микрорайона «Рябиновка» в 2014 году способствовала муниципальная программа переселения граждан из аварийного жилья. С тех пор на территории строятся жилые дома, оборудуются детские игровые площадки, парковки для автомобилей. Действуют торговые объекты, обеспечена работа общественного транспорта, построена автодорога, соединяющая микрорайон и улицу Волгоградскую — одну из главных дорог района.

В состав нового комитета избрано шесть человек. Председателем комитета избрана местная жительница Лариса Ефимова.

«На сегодня в «Рябиновке» введено в эксплуатацию 40 домов, зарегистрировано по месту проживания более 1800 человек. Это более 1500 семей. Радует то, что активные жители решили объединиться в желании сделать свой микрорайон более красивым и уютным, совместно решать проблемы своей территории. Уверен, что только общими усилиями можно сделать жизнь комфортнее, содержательнее и позитивнее», – отмечает глава администрации Кировского округа Андрей Горбачев.

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