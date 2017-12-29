Омской области выделен 1 миллиард рублей на ремонт дорог

В 2018 году из федерального бюджета будет выделен 1 миллиард рублей на реализацию программы «Безопасные и качественные дороги».

Миллиард рублей отправится в Омскую область на ремонт дорог. Эта информация подтверждается соответствующим постановлением, подтвержденным правительством Российской Федерации. Еще один миллиард рублей будет выделен из регионального бюджета. Всего из федерального бюджета в 36 регионов страны направят более 31 миллиарда рублей. В областной, и городской бюджет помимо этого выделят средства на восстановление дорог в Омске. На эти цели область направит 950 миллионов рублей, город — 50 миллионов рублей.

За счет бюджетных средств в 2018 году планируется отремонтировать 37 городских и 5 региональных дорог, в местах концентрации ДТП установить 10 светофоров и 2,7 км пешеходных ограждений, нанести 5 тыс. кв. м дорожной разметки. Всего в Омске и вокруг него в результате проведенных мероприятий в нормативное состояние будет приведено 135 км автомобильных дорог.

Напомним, что Новосибирская область также получит 1 млрд рублей на ремонт дорог в 2018 году.

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