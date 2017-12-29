Бывший вице-мэр Красноярска возглавил Свердловский район

Администрацией Свердловского района Красноярского края будет руководить Игорь Титенков.

«Только что глава города Сергей Еремин представил нового руководителя Администрации Свердловского района. Им стал бывший руководитель департамента городского хозяйства Красноярска Игорь Титенков», — написал в Facebook депутат Законодательного собрания Илья Зайцев Красноярского края.

С 1 ноября 2016 года главой администрации Свердловского района Красноярска был Владимир Саар. Его уволили с этого поста.

Напомним, что в ноябре, глава города Сергей Еремин уволил первого вице-мэра и руководителя департамента городского хозяйства Игоря Титенкова. Тогда и.о. вице-мэра Владислав Логинов говорил в эфире телекомпании ТВК, что «не предусматривает работу Титенкова в новом штатном расписании департаментов».

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