Омские организации заработали 39 млрд рублей

Омскстат опубликовал результаты деятельности предприятий в январе-октябре 2017 года.

Как сообщает Омскстат, организации Омской области в январе-октябре 2017 года получили прибыль в сумме на 39,1 млрд рублей. В частности, речь идет о 395 организациях области, что составляет 72,5% от общего числа отчитывающихся организаций. Сумма полученной прибыли уменьшилась по сравнению с январем-октябрем 2016 года на 0,7 процента. Наибольшая доля полученной прибыли приходилась на организации, занимающиеся производством нефтепродуктов (23,8%). Кроме того, высока доля организаций, производящих химические вещества и продукты (18%) и компаний занятых сухопутным и трубопроводным транспортом (13,9%). Менее прибыльными оказались организации отрасли сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства (8,1%), а также складского хозяйства и вспомогательной транспортной деятельности (4,6%).

Кроме того, Омскстат сообщил, что убыточной признана деятельность 150 организаций. Убытки равны 4,5 млрд. рублей (39% прошлогодних показателей). Наибольшую долю в убытках по области занимали организации с основным видом экономической деятельности «обрабатывающие производства» (24,4%), «торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» (17,5%), «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» (15,0%), «сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» (12,4%), «строительство» (11,0%).

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