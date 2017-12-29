Фигурантам дела о вымогательстве акций кузбасского разреза «Инской» предъявили обвинение

Накануне фигурантам уголовного дела о вымогательстве акций разреза «Инской» в Кемеровской области было предъявлено итоговое обвинение, но защита настаивает на невиновности бывшего замгубернатора Амана Тулеева Александра Данильченко.

Следствие считает, что заявленная сумма ущерба по делу о вымогательстве акций разреза «Инской» составила почти 3 млрд рублей, тем временем адвокат бывшего вице-губернатора Кемеровской области Александра Данильченко Дмитрий Гречко не согласен с тем, что его подзащитный был привлечен следственным комитетом в качестве обвиняемого.

«Из обвинительного заключения абсолютно не усматривается, какие конкретно действия Александр Данильченко совершил в составе группы лиц, которым инкриминируется преступное деяние», —цитирует «Интерфакс» адвоката Дмитрия Гречко.

Обвинение следствия в вымогательстве 51% акций разреза «Инской», оценённых в 256,5 тыс. рублей и якобы предоставляющих права на имущество разреза балансовой стоимостью более 2,7 млрд рублей, защита называет «абсурдным» и объясняет, что соотношение активов и пассивов разреза на момент совершения инкриминируемого деяния имело отрицательное значение.

«С 2014 года и по настоящее время рыночная стоимость акций АО «Разрез «Инской» имеет отрицательное значение, на предприятии введена процедура банкротства. Сумма всех требований кредиторов почти 2 млрд рублей, задолженность образовалась преимущественно в 2015 году. Разница между активами и обязательствами предприятия, по данным официальной отчетности, в 2014 году имела значение минус 2,9 млрд рублей; в 2015 — минус 4,9 млрд рублей», — пояснил агентству адвокат бывшего зама Тулеева.

Напомним, о резонансном деле, обвиняемыми в котором проходят высокопоставленные чиновники Кузбасса, сотрудники следкома и олигарх с доверенным лицом, стало известно в конце 2016 года, когда всем им инкриминировали вымогательство в особо крупном размере. Глава Кузбасса Аман Тулеев тогда выступил с защитой своих заместителей. По словам губернатора, Алексей Иванов и Александр Данильченко пытались восстановить работу разреза «Инской», однако допустили юридические ошибки во время переговоров с одним из собственников. Этим воспользовались недоброжелатели, которые посоветовали акционеру АО «Разрез «Инской» Антону Цыганкову обратиться в следственные органы и заявить о вымогательстве со стороны властей Кузбасса.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.