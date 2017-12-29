«КС» выявляет наиболее престижный жилой комплекс Новосибирска

Редакция «КС» предлагает своим читателям проголосовать за ЖК, который можно считать наиболее престижным в Новосибирске.
Среди номинантов — ЖК Flora&Fauna, ЖК Milkhouse, ЖК Clever, ЖК Заельцовский, Квартал на Декабристов, ЖК Montblanc, ЖК Флотилия, ЖК Дождь, ЖК «Римский квартал».
Какой из приведенных жилых комплексов Новосибирска, на ваш взгляд, достоин звания престижного?
- Квартал на Декабристов (46%, голосов: 221)
- ЖК Milkhouse (12%, голосов: 58)
- ЖК Montblanc (9%, голосов: 41)
- Другой (указать в комментариях) (8%, голосов: 40)
- ЖК Flora&Fauna (8%, голосов: 38)
- ЖК Флотилия (7%, голосов: 31)
- ЖК Дождь (4%, голосов: 19)
- ЖК Заельцовский (3%, голосов: 13)
- ЖК Римский квартал (2%, голосов: 8)
- ЖК Clever (1%, голосов: 7)
Всего голосов: 476
Всего проголосовавших: 476