«КС» выявляет наиболее престижный жилой комплекс Новосибирска

 
«КС» выявляет наиболее престижные жилые комплексы Новосибирска

Редакция «КС» предлагает своим читателям проголосовать за ЖК, который можно считать наиболее престижным в Новосибирске.

Среди номинантов — ЖК Flora&Fauna, ЖК Milkhouse, ЖК Clever, ЖК Заельцовский, Квартал на Декабристов, ЖК Montblanc, ЖК Флотилия, ЖК Дождь, ЖК «Римский квартал».

 

Какой из приведенных жилых комплексов Новосибирска, на ваш взгляд, достоин звания престижного?
  • Квартал на Декабристов (46%, голосов: 221)
  • ЖК Milkhouse (12%, голосов: 58)
  • ЖК Montblanc (9%, голосов: 41)
  • Другой (указать в комментариях) (8%, голосов: 40)
  • ЖК Flora&Fauna (8%, голосов: 38)
  • ЖК Флотилия (7%, голосов: 31)
  • ЖК Дождь (4%, голосов: 19)
  • ЖК Заельцовский (3%, голосов: 13)
  • ЖК Римский квартал (2%, голосов: 8)
  • ЖК Clever (1%, голосов: 7)

Всего голосов: 476

Всего проголосовавших: 476

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