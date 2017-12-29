Промышленное производство в Новосибирской области (НСО) по итогам 11 месяцев выросло на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2016-го. В числе самых динамичных сегментов оказались добыча полезных ископаемых, оборонно-промышленных комплекс и медицина. О тенденциях развития реального сектора, приоритетах государственной поддержки и объемах инвестиций в начале недели рассказали участники совместного заседания правительства, НГТПП и МАРП.

В понедельник, 25 декабря, врио министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Николай Симонов подвел предварительные итоги года в индустриальном комплексе области. Напомним, что в январе-феврале в правительстве региона озвучивали, что планируют добиться индекса промышленного производства 101,3%, однако, фактические данные оказались оптимистичнее прогнозов. «За 11 месяцев показатель составил чуть более 102,3%, мы ожидаем прирост промышленного производства по итогам года порядка 103%», — уточнил Николай Симонов. Положительная динамика, по его словам, сложилась за счет значительного роста производства в добывающей промышленности. Этот сегмент показывает почти 142%. Такие результаты во многом обеспечила работа «Сибирского антрацита» и «Разреза Восточный» (УК «ВостокУголь»).

Как рассказал «КС» врио заместителя председателя правительства Новосибирской области Сергей Сёмка, «Сибирский Антрацит» сделал «значительный рывок, во многом обеспечив прирост экспорта региона». По данным компании, за первое полугодие 2017 года объем добычи составил 3,4 млн т рядового антрацита, (+51% по отношению к шести месяцам 2016). Как ранее заявляла генеральный директор компании Анастасия Попрыгаева, за двенадцать месяцев на предприятии добудут свыше 7,2 млн т. В настоящее время «Сибирский антрацит» реализует проект с выходом через два года на мощность более 9 млн т угля.

Увеличит производственные показатели и «Разрез восточный». Такая задача прописана в соглашении о сотрудничестве, которое правительство региона заключило с руководством компании. «Они берут на себя обязательства увеличить к 2020 году объем производства еще в два раза: с 10,7 млн т до 20 млн т в год», — уточнил глава регионального минпромторга. Озвученные планы вполне логичны, учитывая благоприятную конъюнктуру на мировых рынках. В октябре стоимость энергетического угля на мировых рынках составляла $80-90 в зависимости от направления, на коксующийся — не многим менее $200. При этом внутреннее потребление данного вида топлива продолжает сокращаться, как результат, — многие компании, работающие на территории Сибири, значительно нарастили экспортные поставки, о чем более подробно сообщал «КС» накануне Дня Шахтера.

Обрабатывающие виды деятельности в промышленном производстве, по информации Николая Симонова, занимают значительную долю – более 78%. Рост производства по итогам 2017 ожидается в металлургии, выпуске транспортных средств, электрического оборудования, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, производстве машин и оборудования, обработке древесины и производстве бумаги.

Вместе с тем, как сообщил в своем докладе врио министра, за отчетный период произошло снижение в производстве химических веществ и химических продуктов, выпуске компьютеров, электронных и оптических изделий, а также производстве одежды, кожи и кожаных изделий. Отрицательная динамика наблюдается и в изготовлении неметаллической минеральной продукции, выпуске резиновых и пластмассовых изделий. «Спад в строительной отрасли повлек за собой меньшую реализацию данной продукции», — пояснил Симонов.

Лидеры определены

В минпромторге подчеркивают, что наиболее высокие темпы роста достигнуты на промпредприятиях, выполняющих государственный заказ и имеющих экспортные контракты, заказы от крупных промышленных корпораций и холдингов. Речь идет об АО ПО «Луч» – 191%, АО «Новосибирский патронный завод» – 155%; АО «НМЗ «Искра» – 110,5%; ПАО «Тяжстанкогидропресс» – 150%; ОАО Корпорация «Новосибирский завод «Электросигнал» – 137%; АО НПО «НИИ измерительных приборов – Новосибирский завод им. Коминтерна» – 113%, ПАО «Новосибирский завод полупроводниковых приборов с ОКБ» – 167%, ПАО «НЗХК» – 119% и других.

Хорошие темпы роста показывают такие компании, как OCSiAL и СКТБ «Катализатор», которые, напомним, входят в программу реиндустриализации экономики Новосибирской области. «Проект OCSiAL – это появление технологий, кардинально меняющих рынок углеродных нанотрубок, нановолокон, технического углерода, — отметил в ходе доклада врио заместителя губернатора Новосибирской области Анатолий Соболев. – Проект также служит началом изменения большинства других отраслей на основе фундаментальных изменений свойств многих известных материалов», — сказал он.

Как сообщили «КС» руководители OCSiAl, в число партнеров компании в России входят производители антистатических композитных труб для угольной отрасли, в том числе НПП «Алтик» (Бийск), НПП «ЗСТ» (Казань) и «ТрубопроводСпецСтрой» (Пермь). Компания «Татнефть-Пресскомпозит» (Казань) реализовала с помощью нанотрубок TUBALL проект по выпуску композитных емкостей с антистатическими свойствами для хранения продуктов нефтепереработки. Компания «Анион» (Москва) использовала нанотрубки TUBALL при создании антистатических полиэтиленовых емкостей. По данным пресс-служы компании, заказчиками OCSiAl являются примерно 80% российских производителей антистатических наливных полов, включая компании «Тэохим» (Москва) и INGRI (Московская обл.).

«Компания OCSiAl занимает 90% мирового рынка SWCNT с годовой производственной мощностью 10 тонн, в 2018 году производство будет увеличено до 60 тонн, — сообщили «КС» в пресс-службе предприятия.

Амбициозные планы развития анонсировал СКТБ «Катализатор». Сфера деятельности предприятия – разработка и промышленное производство катализаторов, адсорбентов в отрасли нефтепереработки и нефтегазохимии, инжиниринг каталитических процессов. Один из флагманских проектов программы реиндустриализации проект КИТ, инициатором которого выступает компания, ориентирован на расширение номенклатуры и увеличение объемов производства. «Сегодня уже выпускается более 100 видов катализаторов. Порядка 91-94% продукции поставляется на экспорт. У предприятия амбициозная цель – превращение в глобальную компанию с оборотом более $1 млрд к 2030 году», — отметил врио замгубернатора Анатолий Соболев. Напомним, по версии «КС» персоной года в промышленности стал генеральный директор СКТБ «Катализатор» Виталий Хан, купивший компанию десять лет назад.

Прирастут в объемах, но в перспективе

Некоторые промышленные предприятия региона в отчетном году завершили проекты по реализации новых и модернизации действующих производств. Соответственно, на полную мощность они смогут выйти в следующем году. Среди них, ООО «Завод тарных изделий «Сибирь». На предприятии запущены в эксплуатацию две новых производственных линии по производству полимерной многослойной упаковки; В ООО «Сибпласт» выполнено строительство производственного комплекса общей площадью почти 2,5 тыс. кв. м.. В комплексе закуплено и смонтировано производственное оборудование, налажен серийный выпуск продукции из различных видов термопластических материалов с композитным усилением. ООО «Элезиум» в Бердске приобрело и смонтировало оборудование для новой линии по отделке бумаги и картона для производства обоев. Как отметил Николай Симонов, данное предприятие за последние три года значительно нарастило объемы производства. ООО «ВПК-Ойл» в мае 2017 года в Коченево ввело в эксплуатацию установку по производству битума, которая позволяет получать до 200 тыс. тонн строительного битума. В декабре текущего года мощность завода доведена до 1 млн тонн перерабатываемого сырья в год. Из них 800 тыс тонн нефти и 200 тыс тонн мазута. Как рассказал «КС» Сергей Семка, представители ПАО «Газпром нефть», присутствовавшие на открытии, признали, что это, наверное, первое в России производство, которое сегодня изготавливает данный продукт по новому ГОСТу. «В 2018 году «ВПК-Ойл» начнет производить дизельное топливо», — добавил он.

«Парковая культура» Новосибирской области

По данным минпромторга, неплохо развиваются и индустриальные парки Новосибирской области: «Новосиб», ПЛП, Биотехнопарк Кольцово. По итогам работы в 2017 году за счет федеральной составляющей налогов резидентов, Новосибирская область получила возврат инвестиций более 200 млн рублей в бюджет региона. Как ранее писал «КС», НСО лидирует по количеству и качеству индустриальных парков в Сибири. Однако, их работа зачастую вызывает критические замечания. 25 декабря на итоговой пресс-конференции председатель заксобрания НСО Андрей Шимкив, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что «по эффективности» этих проектов «возникает много вопросов». «Это было и по Академпарку, и по ПЛП, и по Биотехнопарку, хотя Биотехнопарк в 2018 году может выйти на прибыльность, — сказал Андрей Шимкив. — Но это проекты не быстрого получения эффекта. Для нас важнее, чтобы там появлялись стартапы, выходили инвесторы. Мы уже налогами получим то, что было затрачено бюджетом. Конечно, хотелось бы в небольшом периоде времени видеть отдачу от тех вложений, которые были сделаны бюджетом НСО», — признал он.

В начале года парламентарии планируют рассмотреть вопрос эффективности расходования бюджетных средств Биотехнопарком. В перспективе может появиться частный индустриальный парк и на территории «Сибсельмаша», если кредиторы бывшего советского завода-гиганта и конкурсный управляющий договорятся между собой.

Получили господдержку

В ходе выступления Николай Симонов подробно остановился на господдержке промпредприятий региона, оказанной как из областного, так и из федерального бюджета. В рамках программы «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности в Новосибирской области на 2015-2020 годы», в 2017 году субсидии в размере 94,5 млн рублей направлены 34 предприятиям региона – на техническое перевооружение, поддержку научно-технических центров, развитие медицинской промышленности. «КС» писал об этом ранее.

Льготное заемное финансирование из Фонда развития промышленности получило в текущем году ПАО «Сиблитмаш» на реализацию инвестиционного проекта. Цель последнего — техническое перевооружение для производства литейного и кузнечно-прессового оборудования. Объем инвестиций в проект превысил 300 млн рублей, займ Фонда развития промышленности составил 150 млн рублей. «С привлечением займа компания рассчитывает приобрести современные станки с более широким спектром технологических возможностей, а также обрабатывающие центры с числовым программным управлением», — прокомментировал врио министра .

В 2017 предприятия региона получили 20 грантов на 123 млн рублей из фонда Бортника. Продолжена работа по финансовому оздоровлению предприятий оборонно-промышленного комплекса с использованием механизма реструктуризации налоговой задолженности в областной бюджет НСО. Поддержку получило, например, АО «НИИЭП». Финансирование получили и компании, входящие в программу реиндустриализации. Как отметил врио замгубернатора Новосибирской области Анатолий Соболев, объем региональной поддержки в 2017 году, оказанной СКТБ «Катализатор» составил 103,5 млн рублей. Компании OCSiAl, по его данным, Фонд развития промышленности России предоставил льготный кредит в размере 300 млн рублей по 5% годовых на 5 лет на строительство промышленного реактора. Ввод в эксплуатацию данного реактора запланирован на I квартал 2018 года.

В уходящем году регион получили новый механизм контроля рынка промышленной продукции. «Начала работать комиссия по незаконному обороту промышленной продукции в Новосибирской области. За это время проведено ряд заседаний, — сообщил Николай Симонов. — На них рассмотрены вопросы по незаконному обороту, с целью устранения недобросовестной конкуренции на рынке цемента, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, а также в области производства молока и молочной продукции, масла», — добавил он.

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