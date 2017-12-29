Новосибирским сельхозпроизводителям выделили более 800 млн рублей из федерального бюджета

Новосибирской области предоставили субсидии для агропромышленного сектора. Соответствующее распоряжение было подписано 26 декабря премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Из федерального бюджета Новосибирской области выделено 866,4 млн рублей субсидий на возмещение затрат, понесенных при создании и модернизации объектов агропромышленного комплекса, а также при приобретении техники и оборудования. Врио министра сельского хозяйства региона Василий Пронькин уточнил, что всю эту сумму получат два крупных сельхозпредприятия, построивших животноводческие комплексы в этом году. Речь идет о «Сибирской Ниве» и КФХ «Русское поле».

Вторым распоряжением правительства РФ, подписанным так же 26 декабря, регион получил 405,6 млн рублей. Эти деньги пойдут на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе.

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