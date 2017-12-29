В период новогодних праздников Сибирским банком ПАО Сбербанк устанавливается особый график работы офисов.

В воскресенье, 31 декабря, обслуживать клиентов будут все отделения Сибирского банка, которые работают в воскресенье по графику, но время работы будет сокращено до 15:00. 1, 2 и 7 января – нерабочие праздничные дни. 3 и 4 января обслуживание будет производиться только в дежурных и специально выделенных офисах банка по сокращенному графику с 10:00 до 14:00. 5 и 6 января будут работать дежурные и специально выделенные подразделения по обычному графику субботы. 8 января – обслуживание будет производиться по действующему воскресному режиму, а также в специально выделенных офисах с 10:00 до 14:00. Начиная с 9 января, офисы Сибирского банка будут работать в штатном режиме.

С подробной информацией о режиме работы подразделений Сибирского банка ознакомиться на сайте Сбербанка в разделе «Отделения и банкоматы».

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