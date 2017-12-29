В 2017 году наибольший интерес аудитории портала вызвали следующие публикации.

Десять самых читаемых материалов года

«КС» первым написал о том, на текущий момент выставлен на продажу крупный сибирский продуктовый ритейлер — группа компаний «Холидей». Изначально предполагалось, что новым собственником сети станет краснодарский «Магнит», однако потом стало известно, что магазины «Холидея» будут проданы разным покупателям, среди которых питерская сеть «Лента». Как отмечалось, в собственности у основного бенефициара ГК «Холидей» Николая Скороходова вероятнее всего останутся бренды «Холди Дискаунтер» и «Фермер-центр.РФ».

Из-за погодных условий в Новосибирской области сложилась напряженная ситуация с уборкой урожая. Помимо этого, область испытывала проблемы, связанные с ценой продукта, снижающейся на фоне больших поставок зерна на рынок.

Долгожданное торжественное открытие первого крупного торгового центра в Академгородке — ТРЦ «Эдем», состоялось 18 февраля. Однако большая часть арендаторов, в том числе несколько якорных, на тот момент не работала. Так, магазин «Добрянка» открыл свои двери лишь 28 декабря 2017 года.

Заместитель председателя областного правительства Сергей Боярский, курирующий строительный комплекс региона, подал заявление с просьбой освободить его от исполнения обязанностей.

Виктор Толоконский публично прокомментировал свою отставку с поста руководителя Красноярского края и прокомментировал предстоящие выборы главы Новосибирской области.

Департамент авиационной промышленности Минпромторга РФ по результатам аудита подтвердил действие Сертификата одобрения производственной организации для АО «Улан-Удэнский авиационный завод» до декабря 2018 года.

В Федеральной налоговой службе (ФНС) в своем официальном обращении напомнили, что налог на имущество физических лиц нужно заплатить до 1 декабря текущего года. Чтобы не было просрочки платежа, рекомендуется это сделать заранее.

Вопрос о том, какая судьба ожидает одного из крупнейших новосибирских застройщиков — ГК «Дискус», не теряет актуальности.

Чего ждать от Андрея Травникова на посту врио губернатора Новосибирской области? Выиграет ли мэр Новосибирска у мэра Вологды на выборах губернатора Новосибирской области, которые теперь неизбежны? Об этом — в авторской колонке издателя «КС» Вадима Кашафутдинова.

Член совета директоров близкого к Кремлю Экспертного института социальных исследований политолог Глеб Кузнецов в интервью «КС» рассказал, что думают в Москве о работе Андрея Травникова и обстановке в области после начала процесса смены власти.

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