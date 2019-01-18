Понедельник, 11 ноября, 2024

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

11 ноября, Понедельник
13:33 

Томский губернатор освободил своего заместителя от должности

 13:07 

В Новосибирске рассказали, когда выставят на торги земельные участки под застройку в «СмартСити»

 12:18 

28 домов Октябрьского района остались без отопления из-за очередной аварии на теплосети

 11:33 

Первый замглавы Минусинска уволен в связи с утратой доверия

 10:36 

Режим повышенной готовности из-за непогоды продлен в Новосибирской области

 10:04 

Все полосы Октябрьского моста открыли для движения в Новосибирске

 9:33 

В центре Новосибирска перезапустят ресторан высокой кухни
10 ноября, Воскресенье
21:38 

ФК «Сибирь» одержал победу в домашнем матче

 16:33 

Омские власти запланировали приватизацию части городского метрополитена
09 ноября, Суббота
15:34 

Опубликован рейтинг проектировщиков Новосибирской области по объему текущего строительства

 14:09 

Мэрия Новосибирска рассказала о проблемах в работе по перемещению бесхозяйных транспортных средств
08 ноября, Пятница
21:00 

В Новосибирске третья ГЧП-поликлиника не прошла итоговую проверку Стройнадзора

 19:14 

Омские власти муниципально противопоставили себя остальной Сибири

 19:07 

В Новосибирске закрывается ресторан ─ лауреат премии WHERETOEAT

 18:46 

Главу района Новосибирской области обвиняют в хищении средств на жилье детям-сиротам

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