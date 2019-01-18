ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
13:33
Томский губернатор освободил своего заместителя от должности
13:07
В Новосибирске рассказали, когда выставят на торги земельные участки под застройку в «СмартСити»
12:18
28 домов Октябрьского района остались без отопления из-за очередной аварии на теплосети
11:33
Первый замглавы Минусинска уволен в связи с утратой доверия
10:36
Режим повышенной готовности из-за непогоды продлен в Новосибирской области
10:04
Все полосы Октябрьского моста открыли для движения в Новосибирске
9:33
В центре Новосибирска перезапустят ресторан высокой кухни
21:38
ФК «Сибирь» одержал победу в домашнем матче
16:33
Омские власти запланировали приватизацию части городского метрополитена
15:34
Опубликован рейтинг проектировщиков Новосибирской области по объему текущего строительства
14:09
Мэрия Новосибирска рассказала о проблемах в работе по перемещению бесхозяйных транспортных средств
21:00
В Новосибирске третья ГЧП-поликлиника не прошла итоговую проверку Стройнадзора
19:14
Омские власти муниципально противопоставили себя остальной Сибири
19:07
В Новосибирске закрывается ресторан ─ лауреат премии WHERETOEAT
18:46
Главу района Новосибирской области обвиняют в хищении средств на жилье детям-сиротам